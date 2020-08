Coronavirus: nuovo record in Germania, 1.445 casi in 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 13 AGO - Sono 1.445 i nuovi contagi di Coronavirus registrati nel giro di 24 ore dal Robert Koch Institut in Germania. Si tratta del nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. ... Leggi su corrieredellosport

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - SkyTG24 : Coronavirus, a Melbourne coprifuoco notturno e nuovo lockdown. FOTO - WRicciardi : se non fronteggiato adeguatamente il nuovo Coronavirus conserva la stessa virulenza e patogenicita delle origini: n… - redsox442542 : RT @Acidelius: L'Imperatore Celeste sta preparando il prossimo lockdown - IamFrancesco : L'epidemia di nuovo coronavirus ha svelato i problemi di trasparenza dell'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: nuovo record in Germania, 1.445 casi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: le nuove regole da seguire per chi rientra dall’estero

Tampone per il coronavirus prima di partire o una volta arrivati in aeroporto: le nuove regole per chi rientra dall'estero. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito ...

Coronavirus in Italia, salgono contagi: 481 positivi e 10 decessi. In Lombardia 102 nuovi casi

Coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412. Coronavirus in Italia, cres ...

Tampone per il coronavirus prima di partire o una volta arrivati in aeroporto: le nuove regole per chi rientra dall'estero. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito ...Coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412. Coronavirus in Italia, cres ...