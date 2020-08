Coronavirus, nuovi contagi in Italia: altri 523 casi, 6 i morti - Il governo: rischioso tenere aperte le discoteche (Di giovedì 13 agosto 2020) I nuovi casi di Coronavirus superano quota 500 nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute si contano 523 nuovi contagi e sei decessi , due dei quali in Lombardia, dove i nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 523 nuovi casi: dato ancora in crescita - Open_gol : Coronavirus, preoccupa l’incremento di nuovi casi in Italia. Gimbe: «Rischiamo un altro lockdown con questo trend» - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - diegobianchinew : AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 13 AGOSTO I CONTAGI RISALGONO OLTRE I 500. DATI GIMBE, SITUAZIONE IN PEGGIORAMENTO: IN 9… - paviaunotv : AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 13 AGOSTO I CONTAGI RISALGONO OLTRE I 500. DATI GIMBE, SITUAZIONE IN PEGGIORAMENTO: IN 9… -