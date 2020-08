Coronavirus, nessun focolaio a Teano. Sindaco: negativi quasi tutti i tamponi (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTeano (Ce) – nessun focolaio a Teano dopo che nei giorni scorsi era emersa la positività di una coppia che aveva passato le vacanze con parenti provenienti dal Nord, in particolare dalla zona di Cremona. Dal report dell’Asl emerge che sono tre i positivi attuali (alla coppia si è aggiunta una 60enne dello stesso nucleo familiare). In un post su facebook, il Sindaco Dino D’Andrea dice che 57 tamponi sono risultati negativi così come i 70 test rapidi effettuati, tutti risultati negativi, mentre è risultato positivo al test seriologico una bimba di due anni, ma per avere conferma dell’eventuale contagio si attende l’esito del tampone. “Sono ... Leggi su anteprima24

