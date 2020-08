Coronavirus nel mondo. Usa, Trump: “Nessuno meglio di noi nel contrastare l’epidemia” (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 20 milioni le persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo, che finora ha ucciso poco più di 730mila persone. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 13 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Usa, Trump: “Nessuno meglio di noi nel contrastare l’epidemia” – “Non c’è un caso più evidente di successo nel combattere l’epidemia di quanto abbiamo fatto noi. In Florida i contagi calano, in Arizona calano, in California stanno andando ... Leggi su tpi

Al de Lellis più rapidità nella diagnosi del covid-19 con un estrattore per la ricerca dell’RNA virale

Da oggi, presso il Laboratorio analisi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, è possibile eseguire i test di biologia molecolare per Covid-19, amplificando al massimo la potenza di analisi dei campioni, g ...

