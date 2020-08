Coronavirus nel Lazio, l’appello di D’Amato : ‘Evitare gli assembramenti per il Ferragosto, non abbassare adesso il livello di attenzione’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Oggi nel Lazio sono stati registrati 36 nuovi casi di Coronavirus, resta alta l’allerta per i giovani di rientro dalle vacanze. In particolare nella Asl Roma 1 due casi hanno un link con un caso di rientro a Malta ed uno da Corfù, nella Asl Roma 3 i casi sono 9 e tra questi sono presenti un ragazzo ed una ragazza di 18 anni di rientro da un viaggio scolastico a Corfù,ed un ragazzo di 11 anni con link familiare al cluster di rientro dalla Francia. Nella Asl Roma 5 invece i casi sono 3, di cui un 20 enne di rientro dalla Francia. Infine nella Asl Roma 6 si segnala un ragazzo di 25 anni di rientro da Malta ed una bambina di 7 anni con link familiare ad un caso di rientro dall’ Ucraina. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, 36 nuovi casi, ancora contagi dall’estero. D’Amato: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Oggi registriamo 36 casi e un decesso. Di questi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro i casi di rientro da Malta, tre casi da Corfù e uno da Grecia, ...

SAN BENEDETTO – Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1302 tamponi: 623 nel percorso nuove diagnosi e 679 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di ...

