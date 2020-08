Coronavirus, negli Stati Uniti più di 166mila morti. Impennata di contagi in Francia e Germania (Di giovedì 13 agosto 2020) Usa Ansa Washington, DC, USA, 12 August 2020Dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono state contagiate da Coronavirus 5.197.000 persone negli Stati Uniti, +58.150, rispetto i dati di ieri, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. I morti sono Stati 166.026, di cui 1.546 nelle ultime 24 ore. Continua il pressing del presidente Donald Trump per riaprire le scuole. «Il 99,99 % dei casi di contagio riguarda gli adulti», ha detto Trump. E ha aggiunto: «I giovani hanno sintomi lievi, le complicazioni sono veramente rare. Tra le persone con meno di 18 anni ci sono più morti per l’influenza». Il presidente poi ha annunciato che il governo fornirà 125 milioni di ... Leggi su open.online

