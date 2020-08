Coronavirus, morto il cognato di Maradona: positiva anche la sorella (Di giovedì 13 agosto 2020) . Raul Machuca aveva 77 anni ed era ricoverato da 20 giorni in una clinica Grave lutto nella famiglia di Diego Armando Maradona. Mercoledì è stata confermata la morte di Raúl Machuca, cognato dell’ex “Pibe de Oro”. Il 77enne era ricoverato da più di 20 giorni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

