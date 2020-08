Coronavirus, Miozzo: “Se i contagi continuano a salire, il lockdown è inevitabile” (Di giovedì 13 agosto 2020) In una recente intervista il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, ha evidenziato che attualmente c’è il rischio di nuovi lockdown. Dopo mesi di relativa tranquillità, da una settimana a questa parte i contagi da Coronavirus sono tornati a salire in maniera considerevole e se le situazione non dovesse stabilizzarsi o migliorare non è escluso che … L'articolo Coronavirus, Miozzo: “Se i contagi continuano a salire, il lockdown è inevitabile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - Corriere : Miozzo (Cts), «Se i contagi salgono ancora inevitabili i lockdown locali» - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie inten… - brasca_davide : RT @Corriere: «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie inten… - cronaca_news : Coronavirus, Miozzo (Cts): 'E' necessario far tornare i medici nelle scuole' -