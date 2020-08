Coronavirus, Miozzo, Cts,: lockdown mirati inevitabili se la situazione sfugge - 'Le discoteche devono restare chiuse' (Di giovedì 13 agosto 2020) commenta Un nuovo lockdown nazionale? 'Decisamente improbabile'. Ma le chiusure locali 'possono diventare inevitabili se la situazione sfugge di mano, se il controllo del territorio e degli infetti ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Con questi numeri siamo ancora in uno scenario assolutamente gestibile e governabile. Però l’aspetto importante è la precarietà di questi numeri che possono schizzare rapidamente. Se due, tre, quattr ...Le discoteche non devono aprire secondo il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. «Le discoteche devono rimanere chiuse perché, checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c'è nulla da fa ...