Coronavirus. Magi (OMCEO Roma): momento difficile, c’è preoccupazione (Di giovedì 13 agosto 2020) “La situazione a Roma e nel Lazio e’ particolare. Il problema e’ la parte di chi viene dall’estero o di chi va in altre regioni. Facciamo tanto, creiamo tanti meccanismi, poi pero’ si va tranquillamente in spiaggia, in discoteca, in locali chiusi senza mascherina. Questa e’ una contraddizione”. A parlare e’ Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, interpellato dall’agenzia Dire sulla situazione di Roma e del Lazio a proposito dell’epidemia da Coronavirus. “La situazione non e’ favorevolissima- continua- Quello che succede durante questa estate lo vedremo tra 10 giorni”. Sicuramente, “l’eta’ media dei contagiati si e’ abbassata” e i giovani “a ... Leggi su romadailynews

rgm_magi : RT @AlRobecchi: La signora Elena Murelli, deputata della Lega, salviniana di ferro eletta a Piacenza, che ha preso i 600 euro dell’Inps pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Magi Coronavirus, Magi (Omceo Roma): "Momento difficile, c'è preoccupazione" Dire Una grande folla per l’addio a Stefano

Una gran folla di amici e parenti, da tutta la provincia ma principalmente di Monte San Savino e Lucignano, paese d’origine, si è unita ieri ai familiari di Stefano Magi, il 51 enne deceduto nell’inci ...

Coronavirus, la carica dei tremila per il vaccino made in Italy

In migliaia si sono candidati per testare lo studio dello Spallanzani. Il direttore del centro: «E’ il grande cuore degli italiani» Una mobilitazione straordinaria, al di sopra di ogni aspettativa. È ...

Una gran folla di amici e parenti, da tutta la provincia ma principalmente di Monte San Savino e Lucignano, paese d’origine, si è unita ieri ai familiari di Stefano Magi, il 51 enne deceduto nell’inci ...In migliaia si sono candidati per testare lo studio dello Spallanzani. Il direttore del centro: «E’ il grande cuore degli italiani» Una mobilitazione straordinaria, al di sopra di ogni aspettativa. È ...