Coronavirus | lutto per Maradona | morto Raul Machuca

lutto per Diego Armando Maradona: il Coronavirus si è portato via Raul Machuca, cognato del Pibe de Oro. Apprensione per l'ex fuoriclasse lutto per Diego Armando Maradona. Si è spento Raul Machuca, marito di Rita, sorella del Pibe de Oro, morto per il Coronavirus. L'uomo, 77 anni, era ricoverato da oltre tre settimane nella clinica Vicente Lopez dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ieri il decesso dell'uomo che aveva diversi fattori di rischio: soffriva, infatti, di ipertensione ed era in sovrappeso. Due problematiche che accompagnano anche l'ex fuoriclasse argentino, attuale allenatore del Gimnasia La Plata.

