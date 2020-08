Coronavirus – Lutto in casa Maradona, morto il cognato Raul: positiva la sorella del ‘Pibe de Oro’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Stando alle ultime notizie riportate dai media argentini, Raul Machuca, cognato di Diego Armando Maradona, sarebbe morto nelle ultime ore a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus. Il 77enne era ricoverato da oltre 20 giorni presso la clinica Vicente Lopez dopo aver contratto il Covid-19: l’uomo soffriva anche di ipertensione ed era in sovrappesso, due caratteristiche che lo rendevano un soggetto ad alto rischio. Sembrerebbe positiva anche la moglie Rita, sorella di Maradona. La donna, secondo il quotidiano Clarin, sarebbe asintomatica e in buone condizioni, ma comunque posta in isolamento precauzionale.L'articolo Coronavirus – Lutto in casa Maradona, ... Leggi su sportfair

RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #Coronavirus, lutto per Diego #Maradona: muore il cognato 77enne - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, lutto per Diego #Maradona: muore il cognato 77enne - Mediagol : #Coronavirus, lutto in casa #Maradona: morto il cognato a 77 anni - Mediagol : #Coronavirus, lutto in casa Maradona: morto il cognato a 77 anni - CuoreIschitano : Napoli, i napoletani, si stringono al gravissimo lutto che ha colpito Maradona. È morto per coronavirus il marito… -