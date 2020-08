Coronavirus, Lopalco: «Rischiamo una seconda ondata. Il 47% dei contagiati rientra dalle vacanze» – L’intervista (Di giovedì 13 agosto 2020) «Se lasciamo correre, Rischiamo davvero una seconda ondata. Adesso il nostro obiettivo è bloccare i focolai e rallentare la circolazione del Coronavirus». A parlare a Open è il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa a capo della task force pugliese per l’emergenza sanitaria. Oggi, in Italia, 6 morti e oltre 500 contagi. «Siamo ancora in piena pandemia. Abbiamo meno casi gravi perché l’età media dei contagiati si è abbassata, non perché la carica virale è inferiore. E poi basta puntare il dito contro qualcuno, basta con questo atteggiamento da tifoseria, non serve dare la colpa ai giovani o ai migranti. Ognuno deve fare la propria parte e dobbiamo allearci contro il ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Puglia è allerta per la seconda ondata. Lopalco: 'I nuovi casi potrebbero essere l'innesco di uno… - Corriere : L’epidemiologo Lopalco: «In Puglia innesco di una seconda ondata» - petergomezblog : L’epidemiologo #Lopalco: “I nuovi casi di contagio da #coronavirus sono l’innesco di una seconda ondata, come succe… - nino_pitrone : Il Messaggero: #CoronaVirus , #Lopalco: «In Puglia innesco della seconda ondata, contenere la mareggiata». - genovesergio76 : Coronavirus, Lopalco: «In Puglia innesco della seconda ondata, contenere la mareggiata» -