Coronavirus, Londra cambia metodo di conteggio e si 'taglia' 5mila vittime (Di giovedì 13 agosto 2020) La decisione è stata presa per armonizzare i diversi sistemi sul territorio e distinguere i decessi dovuti al solo Covid... Leggi su europa.today

