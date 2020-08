Coronavirus: l’Italia ‘snobbò’ le linee guida dell’Oms che ci avrebbero risparmiato almeno 10mila vittime? (Di giovedì 13 agosto 2020) Spesso addirittura ‘derisa’, delegittimata, come abbiamo spiegato in un altro articolo, l’Organizzazione Mondiale della sanità è un’istituzione storica e preziosa che, soprattutto per la sue finalità ‘civili e democratiche’ ne ha da insegnare a tanti. E’ di oggi la notizia – speriamo avrà un seguito all’altezza – che ‘a loro tempo’, di concerto con l’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), l’Oms tracciò delle precise linee guida da adottare ‘in caso di pandemie’. Un preciso protocollo che, se adottato da noi avrebbe potuto evitare ben 10mila delle oltre 35mila vittime comportate dall’avvento del Covid-19. La denuncia di un ex generale esperto di ... Leggi su italiasera

