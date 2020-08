Coronavirus, le news dal Mondo: nuovi contagi in Nuova Zelanda, era stata Covid-free per 102 giorni (Di giovedì 13 agosto 2020) I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 20.553.702, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 748.416, mentre le guarigioni sono 12.770.518. In Nuova Zelanda – Covid-free per 102 giorni – sono stati registrati 13 nuovi contagi, tutti collegati ai 4 casi originari del focolaio iniziale a South Auckland. Il timore ora è che il nuovo blocco imposto alla più grande città del Paese possa essere ulteriormente esteso. L’ordine di restare in casa per tre giorni ad Auckland termina alla mezzanotte di venerdì.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

