Coronavirus: l'Austria torna a controllare le persone al Brennero (Di giovedì 13 agosto 2020) Alto Adige: mascherina obbligatoria anche all'aperto in due comuni 10 August 2020 Alto Adige: torna la mascherina nella ristorazione 12 August 2020 Coronavirus: i nuovi casi tornano a zero ma c'è un ... Leggi su trentotoday

infoitesteri : Coronavirus, l’Austria ripristina i controlli come nei mesi più critici - elerub11 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, l’Austria ripristina i controlli come nei mesi più critici - Miti_Vigliero : Coronavirus, l’Austria ripristina i controlli come nei mesi più critici - Miti_Vigliero : Impennata di nuovi casi di coronavirus in Austria - peterkama : Coronavirus, l’Austria ripristina i controlli come nei mesi più critici #messaggeroveneto Oltre la metà dei contag… -