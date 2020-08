Coronavirus, l’annuncio di Costa Crociere: “In mare a settembre, a bordo solo italiani” (Di giovedì 13 agosto 2020) Costa Crociere riprende l’attività a settembre e annuncia che i viaggi di Costa Deliziosa e Costa Diadema con partenza da Trieste e Genova saranno riservati a ospiti italiani con itinerari di una settimana che faranno scalo solo in porti italiani. Lo annuncia la compagnia. L’obiettivo è “garantire il massimo della sicurezza per ospiti, equipaggi e le comunità di destinazione“, La scelta è “in linea con la decisione di ripartenza responsabile” “La decisione è stata presa in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e tenendo conto dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute italiano in merito ai controlli obbligatori per i viaggiatori di ritorno da alcune destinazioni europee ... Leggi su meteoweb.eu

