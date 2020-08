Coronavirus, la Campania impone la quarantena a chi torna dall’estero (Di giovedì 13 agosto 2020) Il governatore De Luca ha reso noto la nuova misura per contenere la diffusione del Coronavirus nella regione. Chi non rispetterà la nuova norma subirà una denuncia e dovrà pagare una multa da mille euro. I nuovi dati relativi alla circolazione del Coronavirus nel nostro Paese non ci fanno dormire sonni tranquilli. Anche perchè siamo … L'articolo Coronavirus, la Campania impone la quarantena a chi torna dall’estero proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

