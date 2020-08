Coronavirus, la Calabria emette l'ordinanza per la chiusura delle discoteche (Di giovedì 13 agosto 2020) Proseguono i provvedimenti a macchia di leopardo in tutta Italia sulla chiusura o meno delle discoteche a causa della pandemia da Coronavirus (IL LIVE). Il 13 agosto è stata pubblicata l'ordinanza con la quale il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, dispone la chiusura delle discoteche e dei locali di intrattenimento in Calabria. L'ordinanza, la numero 61 adottata dalla governatrice dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, ha valenza con decorrenza immediata e "fino a tutto il 7 settembre 2020, ovvero a data antecedente qualora la curva dei contagi dovesse ritornare a un livello compatibile con un rischio basso di ... Leggi su tg24.sky

MediasetTgcom24 : Calabria, 'sono positivo al coronavirus': l'allarme lanciato da un giovane sui social scatena il panico… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - Agenzia_Italia : 'Sono positivo, fate il tampone', appello di un giovane sui social dopo due serate trascorse in discoteca in Cal… - Calabriainforma : Coronavirus Calabria: la Santelli chiude tutte le discotece e le attività nei lidi - BattiatoLidia : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Calabria: Santelli chiude discoteche e sale da ballo #calabria -