Coronavirus, Italia sotto accusa in un rapporto: “Con un piano anti-pandemie aggiornato 10mila morti in meno” (Di giovedì 13 agosto 2020) Covid, un rapporto accusa l’Italia: “Con un piano aggiornato 10mila morti in meno” “Se l’Italia avesse aggiornato il proprio piano anti-pandemie avrebbe avuto 10mila morti in meno per Covid”: è quanto si legge in un rapporto redatto dal generale dell’esercito in pensione Pier Paolo Lunelli, che verrà presentato ai magistrati che stanno indagando sui presunti errori commessi dal governo nel corso all’inizio dell’emergenza Coronavirus e il cui contenuto è stato anticipato da un articolo pubblicato sull’autorevole quotidiano ... Leggi su tpi

(Teleborsa) - E' salato il conto del Covid-19 e dell'assenza di turisti stranieri in Italia con 14 miliardi di spesa mancata in tre mesi. L'ultimo allarme arriva da Federalberghi–Confcommercio, second ...

In E-R niente quarantena da Croazia, Grecia, Malta, Spagna

Per chi rientra in Emilia-Romagna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna non ci sarà quarantena nel tempo di attesa per il tampone e nemmeno per l'attesa dell'esito. Confermato l'obbligo di informare le a ...

