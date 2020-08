Coronavirus Italia, Iss: "Situazione in progressivo peggioramento, Rt a 0.96, 925 focolai" (Di giovedì 13 agosto 2020) Una Situazione di "transizione con tendenza a un progressivo peggioramento", con l'indice di trasmissibilità Rt a 0,96: è quanto si legge nel rapporto di Monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità sulle infezioni da Covid in Italia nella settimana dal 3 al 9 agosto. Le infezioni contratte nella seconda metà di luglio mostrano "importanti segnali di allerta per un possibile aumento della trasmissione". "È essenziale mantenere elevata l'attenzione e continuare a rafforzare le attività di contact tracing (ricerca dei contatti) in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia", si raccomanda (Coronavirus, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I ... Leggi su tg24.sky

