Coronavirus Italia, innescata la seconda ondata nel paese (Di giovedì 13 agosto 2020) I nuovi casi di contagio che si stanno registrando in questi giorni in Puglia sarebbero l’innesco di una seconda ondata di infezioni da Coronavirus che si abbatterà sulla regione nel prossimo autunno, ne è convinto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l'emergenza Coronavirus. “L'aumento dei casi recenti ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a fine febbraio. Il virus è cambiato? L'estate ci aiuta? Non penso. Penso invece che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l'innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata” ha scritto Lopalco in un post su ... Leggi su howtodofor

