Coronavirus Italia, il bollettino: forte aumento dei casi (523), le vittime sono 6. Val d'Aosta unica regione a zero contagi (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 13 agosto 2020. sono 523 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, con un incremento di 42 unità rispetto a ieri, quando i casi segnalati sono stati... Leggi su ilmessaggero

