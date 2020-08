Coronavirus Italia: di nuovo oltre 500 casi di contagio (Di giovedì 13 agosto 2020) Arriva in serata, coma da liturgia ormai, l’ultimo bollettino della Protezione Civile contenente tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Tornano a salire oltre quota 500 i nuovi casi di contagio: precisamente 523 nuovi casi, in deciso aumento rispetto ai 481 casi riportati nel bollettino di ieri, 12 agosto. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione in Italia. Coronavirus, Italia: i nuovi casi sono di nuovo oltre 500 Numeri ancora alti con i nuovi casi di contagio che altalenano in maniera scostante. Anche oggi, nel bollettino della Protezione Civile del 13 agosto, i nuovi ... Leggi su thesocialpost

Open_gol : Coronavirus, preoccupa l’incremento di nuovi casi in Italia. Gimbe: «Rischiamo un altro lockdown con questo trend» - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in #Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore:… - Stritolamilouis : RT @NicolaRaiano: 523 contagi in Italia nelle ultime 24 ore. La situazione continua a peggiorare. Trend in aumento, anche se lento, delle… - antony220970 : RT @valy_s: Come volevasi dimostrare.... Il “netto aumento” e la “minaccia” di nuovi #lockdown. #Covid_19 -