Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 agosto: morti, contagi, guariti (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 13 agosto 2020. È di 14.081 (+290) persone attualmente positive, 35.231 (+6) morti, 202.923 (+226) guariti, per un totale di 252.235 (+523) casi, il bilancio aggiornato relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 14.081 attualmente positivi, 786 (+7) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 55 (+2) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 13.240 (+281) si ... Leggi su tpi

