Coronavirus Italia, bollettino del 13 agosto: 252.235 casi totali, 6 morti in 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 252.235. Le vittime, in totale, sono 35.231, con 6 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 10). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 523 casi (ieri 481), di cui 84 in Veneto e 74 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Tra le note, si segnala che la Provincia autonoma di Bolzano ha "eliminato un caso positivo a causa di un doppio inserimento". La Regione Sicilia, poi, "comunica che dei 42 nuovi positivi di oggi, 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

