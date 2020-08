Coronavirus: India, record casi 24h, oltre 47mila morti (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA, 13 AGO - L'India ha registrato nelle ultime 24 ore un altro record di casi di coronaviurs, mentre il bilancio dei decessi ha superato quota 47mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità… - Affaritaliani : India, boom di contagi: 67 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore - Affaritaliani : Coronavirus, India: quasi 67 mila nuove infezioni nelle ultime 24 ore - Torture78 : So Narendra Modi in Quarantine? #COVID19 #RamMandirAyodhya #NarendraModi - AnaDono_ : RT @SkyTG24: Coronavirus, dall’India al Bangladesh: i 10 Paesi con più contagi in 24 ore. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus: India, record casi 24h, oltre 47mila morti - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: quasi 750mila morti nel mondo

Sono 20.620.847 i casi di Covid-19 ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei quali in America. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito (165.909 morti), davanti a Brasile (104.2 ...

Il mercato dell’arte nel 2020. Come è stato il I semestre da Il Ponte

A oltre cinque mesi dall’inizio della pandemia di Covid 19 è tempo di fare un bilancio su come è andato questo particolare primo semestre 2020 (esteso in realtà alla fine di luglio). I mesi passati so ...

Sono 20.620.847 i casi di Covid-19 ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei quali in America. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito (165.909 morti), davanti a Brasile (104.2 ...A oltre cinque mesi dall’inizio della pandemia di Covid 19 è tempo di fare un bilancio su come è andato questo particolare primo semestre 2020 (esteso in realtà alla fine di luglio). I mesi passati so ...