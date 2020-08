Coronavirus in Toscana: 28 contagi, oggi 13 agosto. La metà sono rientri dall’estero. Ordinanza e tamponi (Di giovedì 13 agosto 2020) sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus, in Toscana, oggi 13 agosto. Ben 14 sono rientri dall'estero, di cui 10 da vacanze. Per loro sono in vigore le prescrizioni contenute nell'Ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Enrico Rossi, che rende obbligatori denuncia di provenienza, controlli e tamponi Leggi su firenzepost

