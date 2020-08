Coronavirus, in Lombardia ancora 74 nuovi positivi (ieri +102), quasi la metà a Milano. Altri due morti in 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) Il bollettino del 13 agosto I dati di giovedì 13 agosto 2020 Cala il numero di casi di Coronavirus in Lombardia: ieri erano +102, oggi +74 di cui 14 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. Tornano a crescere, invece, i decessi: se, ieri 12 agosto, non si registrava alcuna vittima, oggi si segnalano due morti (il totale è di 16.835). I ricoverati sono 170 (+5) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 11 pazienti (+1 rispetto a ieri). I guariti sono 73.357 mentre i dimessi 1.397 per un totale di 74.754 (+54). I tamponi effettuati oggi sono +7.174 contro i +7.960 di ieri – dunque il dato rimane stabile – per un totale di 1.394.380 tamponi dall’inizio del monitoraggio. ... Leggi su open.online

