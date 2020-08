Coronavirus in Italia, tamponi per chi arriva dai paesi a rischio: ecco quali sono (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ di ieri la nuova ordinanza, firmata dal ministro Roberto Speranza, che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Questo perché in Italia si stanno registrando tanti casi di positività legati a viaggi in questi posti turistici. Alla lista dei paesi per cui è previsto il divieto di ingresso e transito è stata aggiunta anche la Colombia. Leggi anche: Coronavirus in Italia, arriva l’ordinanza: Algeria eliminata dai paesi a rischio, da lì si può entrare in Italia ‘Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta

