Coronavirus in Italia, Gimbe: «Netto aumento dei nuovi casi, con questi trend rischio di nuovi lockdown» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il monitoraggio riguarda il 4-11 agosto. Aumentano i nuovi casi e si registra una «consistente» diminuzione dei tamponi diagnostici. Per la prima volta da inizio aprile si registra un incremento dei ricoveri in terapia intensiva Leggi su corriere

