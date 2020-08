Coronavirus, in Italia forte aumento dei casi: cosa è successo nelle ultime 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) Non migliora la situazione Coronavirus nel nostro Paese. Il bollettino di oggi, giovedì 13 agosto, riferisce infatti che ci sono stati 523 nuovi casi di Covid-19. Si tratta di un aumento di 42 unità rispetto alla giornata di ieri. Infatti, nel bollettino del 12 agosto erano stati annunciati 481 nuovi positivi. I decessi per complicanze legate alla malattia sono 6, mentre il giorno precedente erano stati 10. Il totale delle vittime ammonta adesso a 35.231. Da segnalare anche 226 guariti. Il totale delle persone che si sono guarite è di 202.923. In terapia intensiva risultano esserci 55 persone, quindi 2 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, questi sono pari a 51.188. Nella regione Lombardia sono segnalati 74 nuovi ... Leggi su caffeinamagazine

