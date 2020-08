Coronavirus in Italia. Focolaio in un’azienda del trevigiano: 18 positivi (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.791. Il virus finora ha contagiato 251.713 individui, provocando 35.225 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 13 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Focolaio in un’azienda del trevigiano: 18 positivi – Si allarga il Focolaio scoppiato in un’azienda vicino a Treviso, tra Mogliano e Preganziol. Sono in tutto 18 i lavoratori risultati positivi al Covid. A questi vanno aggiunti ... Leggi su tpi

Open_gol : Coronavirus, brevettato in Italia il primo filtro al mondo in grado di uccidere Sars-Cov-2 al chiuso - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - LegaSalvini : Coronavirus, immigrati positivi infettano i poliziotti: messi in pericolo dal governo - SkyTG24 : Coronavirus, dal Piemonte alla Campania: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO - ginugiola : RT @wireditalia: E i motivi li conosciamo: il nostro è un paese ideale per le ferie, il turismo poteva essere un aiuto per l’economia nazio… -