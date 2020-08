Coronavirus in Italia, 523 nuovi contagiati. 226 i guariti (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Salgono ancora i contagi per Coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, ... Leggi su corrieredellosport

Open_gol : Coronavirus, preoccupa l’incremento di nuovi casi in Italia. Gimbe: «Rischiamo un altro lockdown con questo trend» - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - RaiNews : #Coronavirus: 481 nuovi casi e 10 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - eleitaliana : RT @ultimenotizie: Continuano ad aumentare i nuovi casi di #coronavirus in Italia: 523 sono i contagi delle ultime 24 ore, per un totale di… - fanpage : Per precauzione il sindaco ha annullato tutti gli eventi estivi previsti in calendario nella cittadina -