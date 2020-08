Coronavirus: in Israele 1.612 nuovi casi in 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - TEL AVIV, 13 AGO - Altre 1.612 infezioni sono state registrate in Israele nelle ultima 24 ore dove da due giorni sono in crescita le vittime arrivate ora a 643 in totale. I casi registrati da ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEL AVIV, 13 AGO - Altre 1.612 infezioni sono state registrate in Israele nelle ultima 24 ore dove da due giorni sono in crescita le vittime arrivate ora a 643 in totale. I casi registrati da ...

