Coronavirus, in Campania 27 nuovi positivi (9 nella clinica di Acerra) su 1.708 tamponi (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono 27 i nuovi positivi al Coronavirus, su 1.708 tamponi effettuati, registrati oggi in Campania. Di questi, 9 (6 comunicati ieri + 3) sono legati ad una struttura sanitaria di Acerra, comune nel napoletano. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione Campania che, nel consueto bollettino quotidiano, segnala anche zero decessi e 4 guariti. Alla luce di questi dati le cifre in Campania relative al Covid-19 si aggiornano così: 5.170 il totale dei positivi, 354.546 quello dei tamponi. I decessi restano fermi a quota 440, quella dei guariti sale a 4.283. Tutti i dati sono aggiornati alle 23:59 di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Inoltre, vengono ulteriormente controllati negli alberghi e nelle strutture di accoglienza e non hanno ovviamente relazioni capillari con le nostre comunità. I nostri concittadini partiti per lavoro o ...

Coronavirus, bollettino 13 agosto: +523 nuovi positivi. La situazione in Campania

Nel nostro paese, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 252.235 persone (+523* rispetto a ieri, +0,2%; ieri +481) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.231 sono morte (+6; ieri ...

