Coronavirus, in Calabria chiuse le discoteche e le sale da ballo (Di giovedì 13 agosto 2020) Con apposita ordinanza, la Governatrice della Regione Calabria Jole Santelli ha disposto la chiusura di discoteche e sale da ballo fino al 7 Settembre La Governatrice della Calabria Jole Santelli ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di discoteche e sale da ballo. Il provvedimento, in vigore fino al prossimo 7 Settembre, intende limitare l’incidenza del contagio da Coronavirus tra i più giovani. La decisione è stata presa dalla Governatrice dopo una sua interlocuzione con il Ministro della Salute Roberto Speranza e con il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Come detto, l’ordinanza rimane in vigore fino al 7 Settembre ma la riapertura di discoteche e ... Leggi su zon

