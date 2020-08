Coronavirus: in Bulgaria 171 casi e 11 morti nelle 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSAmed, - SOFIA, 13 AGO - La Bulgaria ha registrato nelle ultime 24 ore 171 nuovi casi di Coronavirus a seguito di 5.108 test diagnostici effettuati: il bilancio complessivo dei contagi sale così a ... Leggi su corrieredellosport

(ANSAmed) - SOFIA, 13 AGO - La Bulgaria ha registrato nelle ultime 24 ore 171 nuovi casi di coronavirus a seguito di 5.108 test diagnostici effettuati: il bilancio complessivo dei contagi sale così a ...

Coronavirus: test rapido per chi torna da Malta, Grecia, Spagna e Croazia e divieto di ingresso dalla Colombia. Scontro sulle discoteche

Con diversi focolai che si registrano a causa dei rientri dalle vacanze e della movida, il governo tenta di arginare l'aumento dei casi di coronavirus adottando nuove misure contenitive. Dopo la Confe ...

