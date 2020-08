Coronavirus, in Brasile superati i 104mila morti (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Brasile mercoledì ha registrato ulteriori 1.175 decessi e 55.155 nuovi contagi. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid nel Paese è dunque salito a 3.164.785, mentre il totale delle ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkySport : Brasile, 4 giocatori positivi al coronavirus autorizzati a giocare dalla federazione (CBF) - Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - LegaSalvini : MICHELE VALENSISE, L'EX AMBASCIATORE CONTRO BOLSONARIO: 'I MORTI SONO COLPA SUA'. SALVINI: 'VERGOGNA, CHIEDA SCUSA' - TerrinoniL : Coronavirus: in Brasile superati i 104 mila morti - Salute & Benessere - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Brasile superati i 104mila morti #coronavirus -