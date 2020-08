Coronavirus, il virologo Clementi: “La situazione in Italia si sta attestando su un quadro di normalità” (Di giovedì 13 agosto 2020) Le nuove misure per contenere il Coronavirus, che prevedono test all’ingresso per chi arriva dai Paesi dove il contagio è più diffuso, sono “opportune, perché se ci sono aree, anche europee, dove l’epidemia non è sotto controllo rispetto all’Italia, è opportuno che ci siano valutazioni all’ingresso per chi proviene da questi Stati“: lo ha affermato Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia e microbiologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, ospite a ‘Radio anch’io’, su Radio Uno. “Mi sembra che la situazione epidemiologica Italiana, al di là dei casi in salita e discesa, si stia attestando su un quadro di normalità“. Per quanto ... Leggi su meteoweb.eu

Un vaccino contro il coronavirus entro la fine del 2020? "Si tratta di una cosa seria, molto complessa. Servono tempi lunghi". A dirlo è il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di micro ...

A dare lo scossone è il virologo Clementi. «Oggi abbiamo tre tipi diversi di focolai di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia. I focolai interni, che sono al momento normali e fisiologici e sono diventati ...

