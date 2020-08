Coronavirus: il Messico verso mezzo milione di casi (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - Il Messico si avvia rapidamente verso la soglia di mezzo milione di casi di Coronavirus: secondo i conteggi della Johns Hopkins University, il Paese registra ad oggi 498.380 ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il Messico si avvia rapidamente verso la soglia di mezzo milione di casi di coronavirus: secondo i conteggi della Johns Hopkins University, il Paese registra ad oggi 498.380 co ...

Coronavirus: quasi 750mila morti nel mondo

Sono 20.620.847 i casi di Covid-19 ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei quali in America. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito (165.909 morti), davanti a Brasile (104.2 ...

Sono 20.620.847 i casi di Covid-19 ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei quali in America. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito (165.909 morti), davanti a Brasile (104.2 ...