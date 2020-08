Coronavirus, il coordinatore del Cts Miozzo: «Sì alla stretta sulle discoteche: anche i giovani stanno entrando nelle terapie intensive» (Di giovedì 13 agosto 2020) I nuovi casi di Coronavirus in Italia sfiorano i 500, secondo gli ultimi dati della Protezione civile. E mentre il governo introduce maggiori controlli per prevenire i cosiddetti “contagi di ritorno” dei vacanzieri e guarda con timore al Ferragosto studiando strette sulla movida, i governatori dicono no a misure restrittive in un settore, come quello delle discoteche, colpito fortemente dalla crisi economica dovuta alla pandemia. Secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, la situazione non è da sottovalutare. Se i contagi continuano a salire, rischiamo nuove chiusure. Miozzo guarda con preoccupazione proprio al comportamento dei più giovani e sposa la linea del governo di introdurre nuove ... Leggi su open.online

