Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 13 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 13 agosto Da inizio emergenza, in Italia 252.235 persone hanno contratto il Coronavirus: oggi, 13 agosto 2020, i contagiati sono 523 in più rispetto a ieri. 23 contagiati (252.235) • 6 morti (35.231) • 226 guariti (202.923) 7.420.764 tamponi (+51.188) +290 attualmente positivi (14.081) +5 ricoverati con sintomi da Coronavirus (786) +2 terapia intensiva (55) Regione con più casi oggi di Coronavirus: Veneto (84) Zero casi solo in Valle D’Aosta Conte sulla proroga dello stato di emergenza: “Il ... Leggi su zon

