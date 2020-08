Coronavirus, il bollettino del 13 agosto: 42 nuovi contagi in Sicilia, casi ancora in aumento in Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) Torna a salire il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia . Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che porta il numero degli attualmente positivi a 604. Sono... Leggi su feedpress.me

Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 agosto: 252.235 casi positivi e 35.231 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: stretta sulle discoteche, scontro Governo-Regioni. LIVE - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino delle 18: più di 500 nuovi contagi, aumentano i ricoverati in TI - gelso02 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #13Agosto. #SaluteLazio -