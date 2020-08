Coronavirus, il bollettino del 13 agosto: 42 nuovi contagi in Sicilia, casi ancora in aumento in Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) Torna a salire il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia . Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che porta il numero degli attualmente positivi a 604. ... Leggi su gazzettadelsud

