Coronavirus: i nuovi dati promuovono la “cura Ascierto” (Di giovedì 13 agosto 2020) Circa quattromila persone trattate in tutta Italia, con “ottimi risultati”. Anche se la fase 3 “non ha dato gli esiti sperati, restano le vite salvate e alcuni dati imponderabili. La ‘cura Ascierto’ funziona. Non su tutti i pazienti colpiti da Covid 19, ma su molti sì”. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Paolo Ascierto e Vincenzo Montesarchio, oncologi rispettivamente del Pascale e dell’Ospedale dei Colli, e pubblicato sul ‘Journal of Immunotherapy of Cancer’. I dati evidenziano che l’anti-interleuchina-6 (tocilizumab e sorilumab) sottocute può funzionare; i due farmaci funzionano meglio nei pazienti non intubati; ​i livelli basali di interleuchina-6 sono cruciali e necessari nella selezione dei pazienti. E svelano alcuni biomarcatori utili per il ... Leggi su meteoweb.eu

