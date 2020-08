Coronavirus, i contagi sono 523 (con meno tamponi di ieri) focolai in tutta Italia. Sei i morti. Preoccupano Veneto e Lombardia – il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 13 agosto 2020) Il bollettino del 13 agosto In Italia i dati sulla pandemia da Coronavirus mostrano un aumento dei contagi sopra quota 500: +523. ieri i nuovi contagi erano +481. Il bollettino della Protezione Civile registra 6 nuove vittime nelle ultime 24 ore, ieri erano +10. Per un totale di 35.231. L’unica regione con 0 contagi è la Valle d’Aosta. Preoccupano i dati di Veneto e Lombardia, con un incremento di 84 e 74 casi rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi sale a 14.081 con un incremento di +290, ieri era stato di +230. Le persone in terapia intensiva ... Leggi su open.online

