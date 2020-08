Coronavirus, i casi nel mondo sono più di 20,5 milioni - Nuovo picco in Germania: 1.445 contagi in 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) I casi di contagio da Coronavirus nel mondo sono più di 20,5 milioni. Lo rende noto la J ohns Hopkins University, sottolineando che le infezioni sono precisamente 20.532.835 e dall'inizio della ... Leggi su tgcom24.mediaset

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.791 • Deceduti: 35.225 (+10, +0,03%) • Dimessi… - petergomezblog : Coronavirus, impennata di casi in Germania: 1.226 in un giorno, mai così alti dal 9 maggio. Negli Usa registrati 46… - RegioneER : #Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi rientra da #Grecia, #Spagna e #Malta: domani ordinanza del presidente… - FlavioSP56 : RT @Antonio_Caramia: #12agosto il tasso di positivi su casi testati oggi è pari all'1,8%. Su base settimanale siamo all'1,95%; la settimana… - BagnoliMD : Il distanziamento sociale fa bene non solo contro il #coronavirus. I casi di Influenza sono drasticamente diminuit… -