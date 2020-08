Coronavirus, gestione dell’emergenza COVID: avviso di garanzia per Conte e 6 Ministri (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia.Si tratta di denunce che riguardano la gestione dell’emergenza COVID.L'articolo Coronavirus, gestione dell’emergenza COVID: ... Leggi su meteoweb.eu

Il progetto tratta esclusivamente la modalità di gestione dell'emergenza sanitaria e ha lo scopo di far emergere soluzioni organizzative e procedurali per fronteggiare il Covid19, quelle imprese/strut ...

A tutti i cittadini residenti in Campania che facciano rientro da vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale è fatto obbligo di segnalarsi all ...

